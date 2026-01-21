PUBBLICITÀ
Scassinatore sorpreso nel parco a Casalnuovo, scattano le manette

I carabinieri di Casalnuovo hanno arrestato U.D.N, 36enne del posto già sottoposto alla misura della libertà vigilata. L’uomo è stato sorpreso all’interno del parco Pino Daniele mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato in suo possesso arnesi da scasso e una batteria per auto rubata poco prima da un veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Il 36enne è stato arrestato con l’accusa di furto.

