Scippo con ‘strascino’ a San Giorgio a Cremano, 23enne arrestato

Redazione Internapoli
Stanotte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per tentata rapina e lesioni Fausto Boccia, 23enne
Stanotte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per tentata rapina e lesioni Fausto Boccia, 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Poche ore prima una 56enne, mentre passeggiava a via Cupa San Michele, era stata prima strattonata e poi scaraventata a terra dal ragazzo che nel tentativo di sottrargli la borsa la prendeva a calci e pugni.

Decisivo l’intervento di un passante che ha messo in fuga il rapinatore, da lì l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Analizzate le immagini di video sorveglianza presenti in zona e raccolte le informazioni dai presenti, i carabinieri hanno effettuato il blitz in casa del 23enne. L’uomo è stato rintracciato e arrestato. Rinvenuti e sequestrati gli indumenti verosimilmente utilizzati per la commissione dei delitti. Il 23enne è in carcere: la vittima è stata medicata dai medici del 118 e fortunatamente sta bene

