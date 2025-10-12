PUBBLICITÀ
Senza categoria

Scontro auto-moto in provincia di Napoli, centauro in fin di vita

Alfonso D'Arco
Questa notte c’è stato un incidente stradale in via Circumvallazione. Per cause in corso di accertamento, un auto (guidata da una 21enne) e una moto si sono scontrati. II centauro, un 28enne di Torre del Greco, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all’ospedale del Mare. È in prognosi riservata, in pericolo di vita. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco indagano per ricostruire la dinamica.

