Scopre il tradimento della moglie, uccide i due figli e si suicida

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Tragedia a Itumbiara, nello Stato di Goiás, dove nelle prime ore del 12 febbraio un uomo di 40 anni ha ucciso i suoi due figli prima di togliersi la vita. Si chiamava Thales Naves Alves Machado, funzionario pubblico. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media locali, l’uomo avrebbe agito dopo aver scoperto una presunta infedeltà della moglie. Prima del gesto, avrebbe pubblicato sui social un video di famiglia e una lettera di addio in cui chiedeva perdono ai propri cari ed esprimeva il suo dolore.

I due bambini, Miguel Araújo Machado di 12 anni e Benício di 8, sono stati soccorsi e trasportati rispettivamente all’Ospedale Municipale Modesto de Carvalho e all’Ospedale Statale di Itumbiara São Marcos, ma sono morti poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. La madre dei piccoli, Sarah Tinoco Araújo, figlia del sindaco di Itumbiara Dione Araújo (Unión Brasil), si trovava fuori città al momento dei fatti. Il Comune ha proclamato tre giorni di lutto cittadino e sospeso le attività istituzionali.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e l’intero Stato. Durante la veglia funebre si sono registrati momenti di tensione, mentre l’opinione pubblica ha espresso dolore e indignazione per l’accaduto, ricordando l’innocenza delle vittime e richiamando l’attenzione sull’importanza del supporto psicologico e della prevenzione nei conflitti familiari.

