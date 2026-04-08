Tremano i Campi Flegrei, avvertite 2 scosse di terremoto

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Oggi una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e nella zona dei Campi Flegrei alle ore 16.49. Magnitudo 3.4 a un chilometro di profondità. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Marano, Soccavo, Cavalleggeri, Pianura, Arenella, Quarto, Licola, Giugliano, Camaldoli e Varcaturo. Alle 14.38 di oggi c’è stata un’altra scossa di magnitudo 2.3.

Un terremoto di magnitudo Md 3.4 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 08-04-2026 16:48:57 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8242, 14.1328 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

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La scossa precedente

Un terremoto di magnitudo Md 2.3 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 08-04-2026 14:38:59 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8242, 14.1330 ad una profondità di 1 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

“Sollevamento in linea con evoluzione ordinaria”, arrivano rassicurazioni sullo sciame sismico ai Campi Flegrei

Le scosse registrate la notte tra lunedì e martedì nei Campi Flegrei “rientrano nel quadro del fenomeno bradisismico che sta interessando l’area flegrea. Il sollevamento del suolo prosegue con valori analoghi a quelli del mese precedente, in linea con l’evoluzione ordinaria del fenomeno. Il processo di degassamento, invece, ossia la risalita dei gas vulcanici dal sottosuolo verso la superficie, risulta di minore intensità, con un lieve decremento rispetto al mese scorso”.

“Sollevamento in linea con evoluzione ordinaria”, arrivano rassicurazioni sullo sciame sismico ai Campi Flegrei

E’ quanto ha detto Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, che nella mattinata di oggi ha preso parte alla riunione del Centro coordinamento dei soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per fare il punto della situazione dopo lo sciame sismico registrato la notte tra lunedì e martedì.