Scott Mc Tominay e la sua stagione da sogno: è lui l’uomo scudetto del Napoli

Al suo primo anno in Italia, Scott Mc Tominay si è già preso la Serie A. Lo scozzese, infatti, è stato l’uomo chiave della rosa di Antonio Conte che a suon di gol e prestazioni superbe ha saputo trascinare la squadra giornata dopo giornata. L’ex Manchester United ha chiuso la stagione a 12 gol e 4 assist, mettendo in atto quella che è la stagione più prolifica della sua carriera. Restando in tema, tra i più importanti e significativi, per citarne alcuni, troviamo sicuramente quello a san Siro contro l’Inter, la doppietta contro il Torino e lo stacco di testa contro il Monza conquistando una vittoria fondamentale che ha permesso agli azzurri di raggiungere i nerazzurri in vetta alla classifica. E naturalmente il gol capolavoro finale contro il Cagliari.

Mc Tominay ha vissuto una stagione straordinaria con il club partenopeo affermandosi come uno dei protagonisti assoluti di questo campionato. Arrivato in estate dal Manchester United per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, il centrocampista scozzese ha saputo rapidamente entrare nei cuori dei napoletani rivelandosi una pedina cardine per la corsa al quarto scudetto.

Scott Mc Tominay: l’impatto tecnico e i numero da leader

Mc tominay ha disputato ben 34 partite con la maglia azzurra in campionato, gonfiando la rete ben 12 volte e fornendo 4 assist per un totale di 15 contributi diretti al gol. Questi numeri testimoniano la sua incredibile importanza sia in fase offensiva che nella costruzione del gioco.Il gol in mezza rovesciata contro il Cagliari è da copertina.

Nel mese di aprile l’ex United ha vissuto il suo periodo migliore collezionando 5 reti che lo hanno portato ad aggiudicarsi il premio di “Player of the month” (giocatore del mese). Un aneddoto curioso è che il classe 96′ è stato il primo giocatore scozzese a ricevere questo riconoscimento nella storia della Serie A. Basta guardare la partita disputata contro il Genoa per capire il surplus tecnico di questo calciatore, capace di fornire due assist e di prendersi in mano le redini del centrocampo azzurro.

Non solo calciatore, ma anche icona dei tifosi!

Oltre alle prestazioni in campo, Mc Tominay è diventato un’icona per i tifosi napoletani. Il soprannome “McFratm”, coniato dal compagno Pasquale Mazzocchi, è diventato virale, tanto che i fan gli hanno dedicato pizze, tatuaggi e persino un santuario in stile Maradona. Lo spirito e l’entusiasmo di Scott erano facilmente percepibili già dal primo giorno. Infatti, durante la presentazione, mentre i fotografi erano impegnati ad immortalarlo da ogni angolazione esclamò: “Siamo qui per vincere, non per scattare foto!” conquistando, così, il cuore di tutti i napoletani, senza nemmeno mettere piede in campo.

