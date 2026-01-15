Scuola occupata a Ponticelli, vincono le mamme: dal Comune l’ok all’uso del nuovo plesso

PUBBLICITÀ

Il Comune di Napoli avvisa che, «in accordo con la dirigente dell’istituto scolastico comprensivo Eduardo De Filippo» di Ponticelli, dove è in corso la protesta delle famiglie dopo la chiusura del plesso per la rottura di condotte fognarie – decine di mamme da giorni occupano un plesso adiacente nuovo ma non ancora consegnato – è stata finalmente trovata «una soluzione utile a consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in attesa del completamento dei lavori di ripristino dell’edificio. Le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado – è la nota dal Municipio – potranno essere allocate temporaneamente al primo piano dell’edificio attiguo, recentemente ristrutturato grazie ad un finanziamento del PNRR, il cui piano terra sarà a breve utilizzato come sede di un Centro per le famiglie. Le classi dell’infanzia rimarranno nel plesso De Filippo dove saranno immediatamente realizzati lavori di sistemazione dei bagni. Gli ulteriori interventi di riqualificazione complessiva dell’immobile consentiranno il pieno utilizzo della struttura per il prossimo anno scolastico».

La risposta positiva del Comune arriva dopo diverse proteste, le mamme e i docenti della De Filippo avevano manifestato assieme al deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, che l’altra sera aveva anche raggiunto le famiglie decise a proseguire l’occupazione.

“Il comune ha fatto una scelta giusta e di equilibrio – dichiara Borrelli – che abbiamo apprezzato. Segnaliamo che queste di Ponticelli che si battono per avere scuole e istruzione per i propri figli sono le mamme del popolo che dovrebbero essere prese ad esempio non le tiktoker della malaNapoli che non mandano i figli a scuola, fanno attività illegali e spacciano”.L