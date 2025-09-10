PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca localeAllerta meteo arancione, scuole chiuse in diversi Comuni nel Napoletano
Cronaca localePrimo Piano

Allerta meteo arancione, scuole chiuse in diversi Comuni nel Napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Scuole chiuse Giugliano, Qualiano, Calvizzano, Sant'Antimo, Melito, Villaricca, Arzano
Scuole chiuse Giugliano, Qualiano, Calvizzano, Sant'Antimo, Melito, Villaricca, Arzano
PUBBLICITÀ

Allerta meteo arancione a Napoli e in Campania. Si prospettano 24 ore di piogge e temporali che, in alcuni comuni del Napoletano, stanno già iniziando a sortire i propri effetti.  Tant’è che è di pochi minuti la notizia, proveniente dai Comuni di Torre del Greco e Castellammare di Stabia, della chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 11 settembre. A Napoli, per ora, è stata notificata la chiusura del pontile nord di Bagnoli e dei parchi cittadini. L’elenco si allunga con Torre Annunziata, Ischia, Portici, Pompei, Barano d’Ischia e Pozzuoli. 

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha innalzato il livello dell’allerta meteo già in vigore. A partire dalle 14 di oggi sulle zone della Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini si passa all’Arancione. Sulle restanti zone della Campania permane il giallo.

PUBBLICITÀ

Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. L’allerta meteo, contestualmente, è stata prorogata fino alle ore 14 di domani, giovedì 11 settembre, su tutta la Campania.
Temporali intensi a Napoli e in provincia.

Il quadro meteo, fortemente incerto, renderà possibili temporali particolarmente intensi e a rapidità di evoluzione a scala locale, anche accompagnati di fulmini, grandine e raffiche di vento. Sono possibili significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.

Si raccomanda ai Sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile, anche in ordine al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, oltre che per il rischio idrogeologico ed idraulico.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati