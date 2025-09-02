Secondigliano, minore accoltellato durante una lite in strada: individuato il responsabile

PUBBLICITÀ

Un’altra notte di violenza a Napoli, dove un diverbio scoppiato per futili motivi si è trasformato in un grave episodio di lesioni. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 18enne napoletano per lesioni personali aggravate.

Tutto è iniziato nella notte, quando gli agenti del Commissariato Arenella, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Sala Operativa per un intervento urgente presso l’ospedale C.T.O. Un giovane era giunto al pronto soccorso con ferite da arma da taglio al basso addome.

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che l’aggressione era avvenuta in via Giovanni Diacono nel rione Berlingieri (Secondigliano), all’esterno di un’attività commerciale. Una lite, nata per motivi banali, è degenerata rapidamente fino all’aggressione con un coltello.

Grazie a un’attività investigativa lampo, gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo all’identità dell’aggressore. Il giovane è stato rintracciato presso la propria abitazione, dove i poliziotti hanno rinvenuto due coltelli e indumenti ancora sporchi di sangue. Inoltre, all’interno dello scooter in suo uso, è stato trovato un coltello a scatto con tracce ematiche sulla lama.

Il 18enne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’aggressione e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.