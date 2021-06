Seid Visin è morto a soli venti anni. L’ex calciatore è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Era una giovane promessa del calcio etiope. Trasferitosi in Italia da bambino, visse per alcuni anni a Nocera Inferiore, la città dei suoi genitori adottivi. Poi si trasferì a Milano e cercare di sfondare nel grande calcio.

Prima del 2016-2017, il suo ultimo anno di attività a livello agonistico, Seid Visin ha infatti vestito le maglie di Milan e Benevento. Si mise in mostra nei settori giovanili dei due club. In ritiro, in quel periodo, condivideva la stanza con il quasi coetaneo Donnarumma.

IL RITORNO A CASA DI SEID VISIN

La voglia di tornare a casa lo riportò a Benevento nel 2016, prima che Seid Visin dicesse definitivamente addio al calcio professionistico. Quindi tornò tornare a divertirsi in una squadra di calcio a cinque l’Atletico Vitalica. Proprio il club campano ha salutato Seid con un post sui canali social della squadra.

“E’ con questo pensiero del nostro dirigente Antonio Francese che salutiamo il nostro Seid. Il presidente Nello Gaito, i componenti della società, lo staff tecnico ed i calcettisti abbracciano la famiglia e dicono “ciao” al giovane talento: “Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del “tu” alla palla restano impressi nella nostra mente. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la reffrattareità a vedere il calcio come fonte di guadagno.

Decubertiano nell’animo, hai fatto della partecipazione l’unica vera vittoria ricercata e la compagnia l’unico compenso di cui avevi bisogno. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio. La bandiera dell’Atletico Vitalica oggi, più che mai, è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo, se non torna indietro, sappiamo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta. A-DIO Seid, talento enorme dal cuore fragile”, scrivono sula pagina Facebook della squadra per Seid Visin.