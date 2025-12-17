Sequestrati 248 kg di cocaina purissima al porto di Gioia Tauro

PUBBLICITÀ

Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, con la

collaborazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro,

ha sequestrato, presso il porto, un’ulteriore partita di cocaina purissima di

248 chilogrammi.

L’operazione rientra in una più complessa e articolata intensificazione delle ispezioni

e dei controlli disposta, per quest’ultimo scorcio dell’anno, su tutta l’area portuale,

con lo scopo di individuare, tra le migliaia di container movimentati giornalmente,

quelli utilizzati dai sodalizi criminali per importare lo stupefacente.

PUBBLICITÀ

In particolare, i militari del Gruppo Gioia Tauro e il personale dell’Agenzia delle

Dogane, nell’ambito dei controlli finalizzati a intercettare eventuali carichi di sostanza

stupefacente gestiti dalla criminalità organizzata, hanno selezionato e sottoposto ad

accurate ispezioni due container, provenienti dai Paesi d’oltreoceano, che

trasportavano, rispettivamente, autoveicoli usati e sacchi di sesamo.

Scoperti 217 panetti di cocaina

Nello specifico, i container bloccati sono stati dapprima sottoposti a scansione

radiogena, utilizzando le apparecchiature scanner in dotazione all’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, e successivamente a un’accurata ispezione con il prezioso

ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro.

All’esito delle ispezioni, sono stati scoperti e sequestrati 217 panetti di cocaina, per

un peso complessivo di 248 chilogrammi, che erano stati abilmente occultati

all’interno dei contenitori, nel tentativo di superare la rete dei controlli doganali e di

polizia predisposta presso l’area portuale di Gioia Tauro.

Sequestro da 40milioni di euro

Trattasi dell’ennesimo risultato conseguito nella lotta al traffico internazionale di

sostanze stupefacenti presso il porto gioiese, espressione della costante ed efficace

azione operativa congiunta realizzata dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia Dogane

e dei Monopoli, che ha impedito la distribuzione sui mercati di spaccio di una partita

di cocaina che avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali un cospicuo

introito, stimato in circa 40 milioni di euro.

Nell’anno in corso i sequestri di stupefacenti presso il porto di Gioia Tauro,

ammontanti a circa 4,8 tonnellate, hanno già superato il corrispondente dato del

2024.

Gli atti compilati nel corso dell’operazione sono stati trasmessi alla Procura della

Repubblica di Palmi all’attenzione del Procuratore Emanuele Crescenti e del

magistrato di turno, per la convalida e il successivo prosieguo delle indagini.