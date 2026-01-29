PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrati 98mila euro falsi, beccati 2 i custodi delle banconote
CronacaCronaca locale

Sequestrati 98mila euro falsi, beccati 2 i custodi delle banconote

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Sequestrati 98mila euro falsi, beccati 2 i custodi delle banconote
Sequestrati 98mila euro falsi, beccati 2 i custodi delle banconote
PUBBLICITÀ

Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, 28 gennaio 2026, a Carinaro, i Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa a conclusione di un’attività investigativa condotta di iniziativa e svolta in collaborazione con il Nucleo Operativo Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Napoli, hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto dei reati economico-finanziari.

Al termine degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due uomini, un 40enne e un 36enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per i reati di ricettazione e possesso di banconote contraffatte.

PUBBLICITÀ

Scovati 98mila euro falsi

Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dei due una ingente somma di denaro contante, pari a circa 98mila euro in banconote di vario taglio, della quale non è stata fornita alcuna giustificazione circa la provenienza. Nel medesimo contesto è stata inoltre sequestrata la somma di 550 euro in banconote risultate contraffatte a seguito dei primi riscontri tecnici.

Il denaro rinvenuto, unitamente ai telefoni cellulari in uso ai denunciati, è stato sottoposto a sequestro per il successivo deposito presso il Fondo Unico Giustizia e per essere sottoposto a ulteriori analisi di natura forense. Le indagini sono tuttora in corso al fine di ricostruire l’esatta provenienza del denaro e verificare eventuali ulteriori responsabilità. L’Autorità Giudiziaria è stata subito informata dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati