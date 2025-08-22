PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrato il depuratore comunale a Diamante: "Mare compromesso"
CronacaCronaca locale

Sequestrato il depuratore comunale a Diamante: “Mare compromesso”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sequestrato il depuratore comunale a Diamante:
Sequestrato il depuratore comunale a Diamante: "Mare compromesso"
PUBBLICITÀ

La Guardia costiera ed i carabinieri hanno sequestrato i depuratori comunali a Diamante e Cetraro, gestiti da società private. Il sequestro é stato disposto dalla Procura della Repubblica di Paola dopo che sono state riscontrate irregolarità nella gestione dei due impianti. Salgono così a 5 i depuratori sequestrati negli ultimi giorni nel Tirreno cosentino.

In precedenza erano stati oggetto dello stesso provvedimento un altro impianto a Cetraro e i depuratori di Fuscaldo e Verbicaro. Le indagini che hanno portato ai sequestri sono state avviate sulla base di segnalazioni della Regione alla luce delle analisi effettuate dall’Arpacal.

PUBBLICITÀ

Il Procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordalisi, parla di “un filo comune che lega i sequestri: l’inefficienza nei processi depurativi e la conseguente compromissione dell’ecosistema, con interessamento di corsi d’acqua e del mare”. I responsabili della gestione degli impianti sequestrati sono stati iscritti nel registro degli indagati.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati