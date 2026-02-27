Serata cover, i duetti dei napoletani: sul palco anche Tullio De Piscopo e i The Kolors

PUBBLICITÀ

Questa sera il Festival di Sanremo accende i riflettori sulla tradizionale e attesissima serata delle Cover. Nel quarto appuntamento dell’edizione 2026, i 30 Big in gara saliranno sul palco affiancati da ospiti speciali per reinterpretare brani iconici del repertorio italiano e internazionale.

A decretare il vincitore della serata sarà un sistema di voto misto: televoto del pubblico, giuria della Sala stampa, tv e web e giuria delle radio. L’artista più votato conquisterà il titolo di migliore cover.

Tra i protagonisti, oltre agli artisti napoletani in gara, anche due presenze speciali come Tullio De Piscopo e i The Kolors.

Ecco gli abbinamenti annunciati:

LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo in “Andamento lento”

e con in “Andamento lento” Luchè con Gianluca Grignani in “Falco a metà”

con in “Falco a metà” Raf con The Kolors in “The Riddle”

con in “The Riddle” Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in “Cinque giorni”

con in “Cinque giorni” Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in “Baila morena”.

Una serata che promette duetti inediti, nostalgia e contaminazioni tra generi diversi, nel segno della grande musica.

I duetti

Arisa con Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono(Fiorella Mannoia, 1987)

Bambole di pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto (Cristina D’Avena, 1985)

Chiello con Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco, 1962)

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi (Pupo, 1980)

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp (dal musical Babes in arms, 1937)

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via (Fabrizio Moro, 2017)

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé (Las Ketchup, 2002)

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax (Samuele Bersani, 2013)

Ermal Meta con Dardust – Golden hour (Jvke, 2022)

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura (Gianna Nannini, 1995)

Francesca Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola (David Bowie, 1970)

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole (Mina e Alberto Lupo, 1972)

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita (Cochi e Renato, 1974)

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento (Tullio De Piscopo, 1988)

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto (Riccardo Cocciante, 1975)

Levante con Gaia – I maschi (Gianna Nannini, 1987)

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà (Gianluca Grignani, 1995)

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore(Mina, 1966)

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio (Carmen Consoli, 2000)

Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas – Il mondo (Jimmy Fontana, 1965)

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno (Ornella Vanoni, 1971)

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De André, 1966)

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone (Ornella Vanoni e Gino Paoli, 1985)

Raf con The Kolors – The riddle (Nik Kershaw, 1984)

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni (Michele Zarrillo, 1994)

Samurai Jay con Belén Rodriguez e Roy Paci – Baila morena (Zucchero, 2001)

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack (Ray Charles, 1961)

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho (Consuelo Velázquez, 1940)

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna (Lucio Dalla, 1979)

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita (Gianni Morandi e Lucio Dalla, 1988)