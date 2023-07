Incidente fatale per Serena, la bimba è morta al Santobono

PUBBLICITÀ

Serena Bove è morta a seguito del trauma cranico riportato in un incidente stradale verificatosi a Gragnano. Giunta in condizioni disperate all’ospedale Santobono di Napoli, per la bimba non c’è stato niente da fare. La piccola ha ricevuto le prime cure all’ospedale di Castellammare di Stabia poi è stata trasferita nel presidio napoletano dove è stata sottoposta a intervento neurochirurgico di decompressione cranica. Purtroppo è deceduta a causa della gravità del trauma riportato.

LA DEDICA PER SERENA

“Avevi solo 8 anni, avevi tanta voglia di vivere e stamattina ci hai lasciati lasciando un vuoto immenso, un dolore indescrivibile! Di te ci lasci il ricordo del tuo dolce, tenero e innocente sorriso che non dimenticheremo mai! Eri una dolce bambina sempre allegra, giocherellona e ci donavi tanta gioia ogni volta che ti vedevamo. Ti avremo sempre qui nei nostri❤️!Adesso sei diventata un angioletto e ti sentiremo sempre vicina. Perchè tu sarai sempre qui con noi! RIP PICCOLA Serena gli zii ti adorano e ti ameranno x sempre! Veglia sui tuoi genitori che andandotene hai spezzato i loro cuori e le loro vite! Sentite condoglianze a tutta la famiglia Bove Spano”, questa la dedica di Giuseppe e Nunzia.

PUBBLICITÀ

INCIDENTE A GIUGLIANO

Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti in Via Dante per un incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, un 17enne in sella ad uno scooter avrebbe investito un 70enne. L’anziano è stato portato in ospedale ed è stato ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.