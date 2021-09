Serena Rossi ospite di Da Grande, lo show in prima serata su Rai 1 condotto da Alessandro Cattelan. Durante l’ospitata, l’attrice napoletana ha parlato del recente incontro con Jennifer Lopez, avvenuto durante il Festival del Cinema di Venezia. Il video del saluto tra le due artiste è diventato subito virale sul web, perché JLo snobba letteralmente la madrina dell’evento.

“Com’è andata con Jennifer Lopez? Io quest’anno sono stata la madrina della Mostra del Cinema di Venezia ed ogni sera c’erano star internazionali. Una sera c’era il film di Ridley Scott con Ben Affleck fra gli attori protagonisti. Lui è venuto accompagnato da Jennifer Lopez! Hanno fatto per la prima volta un’uscita pubblica insieme”, ha spiegato Serena Rossi.

Le parole di Serena Rossi su Jennifer Lopez

“Così ho detto al direttore della biennale che mi sarebbe piaciuta conoscerla, c’era euforia! E lui mi ha così introdotto a lei. Sono andata e le ho detto ‘Hi, nice to meet you, I’m a Godmother’. Avevo imparato questa parola. Lei mi guarda un po’ e mi dice ‘Ah, la madrina!’. Io rispondo ‘Sì, la madrina!’, ha poi aggiunto Serena Rossi in tv. E infine: “In quel momento ritorna Ben, quindi lei fa un po’ così e torna da lui. Ma giustamente! Sono tornati insieme dopo 20 anni, quindi…L’amore è più forte di tutto! Si sono coccolati mentre vedevano il film, si sono coccolati davanti i fotografi, si sono coccolati davanti le telecamere, lei gli faceva i grattini sulla schiena…Insomma, l’amore vince su tutto!”.