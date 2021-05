C’è Sergio Conceicao in pole position per essere l’allenatore del Napoli. La notizia lanciata oggi dal Corriere dello Sport ha trovato delle conferme sulla trattativa in corso.

Conceicao avrebbe superato allo sprint la concorrenza di Luciano Spalletti e potrebbe essere presentato a breve dal presidente De Laurentiis. Il presidente, secondo fonti interne al club, nel giro di due-tre giorni è pronto a lanciare il nuovo corso del dopo-Gattuso.

Conceicao ha chiuso in questi giorni la sua avventura di quattro anni sulla panchina del Porto con cui ha vinto due titoli portoghesi e due Coppe nazionali. De Laurentiis ha ufficializzato ieri sera con un tweet, dopo il pari con il Verona che ha chiuso la porta della Champions League, l’addio a Rino Gattuso.

Sergio Conceicao allenatore Napoli e Aurelio De Laurentiis, i retroscena dell’accordo

E’ Antonio Giordano del Corriere dello Sport il giornalista che per primo ha dato la notizia del prossimo approdo di Sergio Conceicao allenatore del Napoli. Il collega, tramite un video pubblicato sull’edizione online del quotidiano, ha rivelato i retroscena della scelta di Aurelio De Laurentiis. “Sarà lui a guidare la squadra per l’anno prossimo, per darle nuovo tono e riconquistare la Champions League. Sarà lui che dovrà ricostruire intorno al Napoli un clima d’allegria. E’ la scelta di De Laurentiis. Ci è arrivato dopo una notte di riflessione, lunga e amara per il quinto posto. E’ una scelta alternativa, con il quarto posto sarebbe arrivato Allegri. E’ un allenatore motivatore, un po’ Cholista, un po’ figlio di Mourinho. Viene a scoprire anche da allenatore il calcio italiano dopo averci giocato da calciatore”.

Altre conferme sull’allenatore del Napoli

Anche Oma Akatugba, giornalista nigeriano che segue il Napoli, scrive che il prossimo allenatore del Napoli sarà Sergio Conceicao. Una conferma che potrebbe essere arrivata dall’interno dell’organico del Napoli, considerando la sua forte amicizia con Victor Osimhen. “Sergio Conceição, prossimo allenatore del Napoli”, scrive il collega su Twitter.

“Sergio Conceiçao ha già salutato i giocatori del Porto”.

La rivelazione arriva direttamente da Alizea Taremi, padre dell’attaccante del Porto Mehdi Taremi, ai microfoni della stampa iraniana. Come ha confidato, l’allenatore Sergio Conceicaonon proseguirà la sua esperienza al Porto e dopo la partita con il Belenenses avrebbe salutato la squadra

E’ Jorge Mendes il grande regista dell’affare

Il super-agente portoghese ha proposto il nome del tecnico del Porto ad Aurelio De Laurentiis, raggiungendo in un secondo momento un accordo economico importante che dovrebbe portare l’attuale allenatore del Porto a raggiungere l’Italia nei prossimi giorni.

I DETTAGLI – Secondo quanto raccontato dall’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli pagherà un ingaggio da 5-5,5 milioni di euro lordi (non netti, ma c’è il Decreto Crescita che aiuta il club azzurro). Il Porto proverà a mettersi di traverso, ma la scelta di Conceiçao pare fatta e per mercoledì quest’ultimo potrebbe anche raggiungere l’Italia per dirigersi a Roma, negli uffici della Filmauro, in modo da mettere tutto nero su bianco. Sergio Conceicao allenatore Napoli.