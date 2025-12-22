PUBBLICITÀ
Di Nicola Avolio
Era alla guida di un’auto con la carrozzeria completamente ricoperta di luci cosi luminose da creare disturbi visivi ai conducenti delle auto che incrociava. Per questo gli agenti della polizia locale di Bari gli hanno intimato l’alt.

Sfreccia con l’auto addobbata di luci natalizie, fugge all’alt e si schianta contro un muro

L’automobilista però non si è fermato e ne è scaturito un inseguimento finito con l’uomo arrestato e l’auto sequestrata. È accaduto nella tarda serata di ieri, lungo la statale 16. La corsa della macchina illuminata si è conclusa a Bitritto, contro un muretto.

A guidarla un 20enne, con precedenti penali, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rimasto lievemente ferito. Incolumi le due persone che erano a bordo della stessa auto.

Sono stati sequestrati la vettura, le luci e gli arnesi per lo scasso trovati nel veicolo, risultato già sottoposto a fermo amministrativo nelle settimane precedenti per violazioni al codice della strada.

