PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi allontana di casa e minaccia il suicidio, 24enne salvato a Villaricca
CronacaCronaca locale

Si allontana di casa e minaccia il suicidio, 24enne salvato a Villaricca

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Si allontana di casa e minaccia il suicidio, 24enne salvato a Villaricca
Si allontana di casa e minaccia il suicidio, 24enne salvato a Villaricca
PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati hanno tratto in salvo nella giornata di ieri un 24enne del posto che aveva minacciato di togliersi la vita per motivi economici e di salute.

Il giovane, affetto da problemi psichiatrici, si era allontanato da casa e si è reso irreperibile. Immediatamente sono scattate le ricerche dei militari dell’Arma, che hanno rintracciato in via Napoli dopo circa 12 ore.

PUBBLICITÀ

Decisiva l’analisi delle celle telefoniche, che hanno permesso agli investigatori di individuare il 24enne nell’arteria stradale a ridosso del centro.

Il ragazzo sta bene ed è stato messo in sicurezza. Un lieto fine nel giorno dell’Epifania grazie all’intervento dei carabinieri.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati