Si apre voragine a Bagnoli, strada chiusa e traffico

PUBBLICITÀ

Una voragine si è aperta in via Bagnoli, a Napoli, al centro della carreggiata. Trafffico bloccato, stop anche per i camion che sono diretti al cantiere dell’America’s Cup e che trasportano massi e pietrisco. Sulla stessa strada nelle notti scorse cittadini e comitati mobitati contro i lavori per l’organizzazione della manifestazione in programma a Napoli a partire dalla prossima estate con le regate preliminari avevano effettuato dei blocchi inibendo l’accesso dei tir ai cantieri.