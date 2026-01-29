Si apre voragine a Bagnoli, strada chiusa e traffico

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Una voragine si è aperta in via Bagnoli, a Napoli, al centro della carreggiata. Trafffico bloccato, stop anche per i camion che sono diretti al cantiere dell’America’s Cup e che trasportano massi e pietrisco. Sulla stessa strada nelle notti scorse cittadini e comitati mobitati contro i lavori per l’organizzazione della manifestazione in programma a Napoli a partire dalla prossima estate con le regate preliminari avevano effettuato dei blocchi inibendo l’accesso dei tir ai cantieri.

