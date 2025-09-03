“Si chiù bell ro mar”, la dedica social di Geolier a Chiara Frattesi

PUBBLICITÀ

“Ncopp o ben e mammà si chiù bell ro mar”. Questa la dedica social che Geolier ha fatto a Chiara Frattesi, sua compagna di vita oramai da un anno. I due sono inseparabili, vivono insieme nella splendida villa comprata da Geolier nei Campi Flegrei, hanno trascorso insieme le vacanze in Tanzania, dove erano presenti anche Clementino e la fidanzata.

I due hanno preferito un viaggio wild in Tanzania nello specifico al Four Seasons Safari Lodge Serengeti, un resort nel bel mezzo della savana situato su piattaforme e passerelle elevate che permettono di ammirare leoni, elefanti, leopardi e rinoceronti direttamente dal balcone privato della propria camera.

Dopo un anno insieme la loro relazione continua a funzionare. Geolier e Chiara Frattesi fanno coppia dalla scorsa estate e nell’ultima hanno confermato la loro relazione raccontando ai loro follower i momenti insieme in vacanza, con la famiglia di lei in barca e con amici. Il cantante napoletano e la sorella del centrocampista dell’Inter si mostrano sempre innamorati e raccolgono i consensi dei loro fans. Nell’ultimo post del cantante c’è una dedica speciale, in napoletano, per la ragazza che ha conquistato il suo cuore dopo l’addio alla fidanzata storica. “Ngop o ben e mamma, si chiu bel ro mar”, ha scritto Geolier nel suo dialetto, lo stesso che usa per scrivere e cantare le sue canzoni.