Si ferma con lo scooter in panne a Chiaiano, i carabinieri lo aiutano e scoprono la droga

A Napoli nel quartiere Chiaiano i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 29enne napoletano incensurato, fa il barista. I carabinieri si sono avvicinati all’uomo rimasto in panne col motorino in via Leonardi Bianchi per prestargli soccorso ma subito il forte odore di stupefacente ha attirato la loro attenzione. Subito perquisito, è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente nascosti negli slip e il successivo accesso in abitazione ha permesso di sequestrare 80 grammi di marijuana e 40 grammi di hashish assieme ad un bilancino di precisione. La droga era già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio. Trovati anche 770 euro in contanti, ritenuti provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio.