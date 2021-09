Ha 38 anni Rosaria Roberto, la donna arrestata per una truffa da 2500 euro ai danni di un’anziana residente nel comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli. L’episodio è avvenuto ne tardo pomeriggio di ieri, quando la Roberto, originaria del quartiere Miano di Napoli, si è calata nei panni di un dipendente delle Poste Italiane.

Ha bussato alla porta di una 79enne e prima di consegnare il pacco – che secondo il racconto della falsa postina fornito all’anziana era stato ordinato via web dal nipote il quale aveva scelto pagare in contrassegno ovvero alla consegna – ha chiesto un anticipo di 2500 euro. L’anziana donna, senza neppure avere tra le mani il pacco, ha lasciato alla falsa postina ben 2500 euro e chiesto al marito di andare a prelevare il resto della cifra. Tuttavia, qualcosa non quadrava e complici le campagne di sensibilizzazione promosse dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, la 79enne ha allertato il 112.

L’intervento è stato immediato e Rosaria Roberto è finita in manette prima di sparire nel nulla: è ora nel carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio. Del denaro però nessuna traccia. Proseguono le indagini dei militari per identificare eventuali fiancheggiatori. (ANSA).