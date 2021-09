Si lancia dall'Eremo dei Camaldoli, 36enne salvato dai Vigili del Fuoco

Poco dopo le ore 18 una persona è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco sull’Eremo dei Camaldoli. Il 36enne si è lanciato nel vuoto ma, fortunatamente, è stato portato in salvo grazie al supporto dell’elicottero dei Vigili. L’uomo è stato portato all’ospedale Cardarelli per diversi accertamenti. Ricovero è stato necessario dopo che è finito negli alberi e nei cespugli della zona verde dei Camaldoli.

L’ALTRO EPISODIO

Tentativo di suicidio sventato a Posillipo venerdì scorso dalla Polizia. Per cause ancora da accertare una donna avrebbe mostrato l’intenzione di lanciarsi da un muretto non distante dal Parco Virgiliano scavalcando le barriere protettive attualmente installate. A farla desistere dal suo intento l’intervento delle forze dell’ordine che transitavano in zona. Sul posto giungevano gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma e i sanitari del 118.

I residenti di Posillipo chiedono da tempo il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei muretti di cinta per scoraggiare chi decide di compiere insani gesti. L’auspicio arriva dopo la serie di episodi tragici nell’area accaduti nell’estate appena trascorsa e anche in precedenza.