Si spara ancora a Napoli, giovane centrato da colpi di pistola

Antonio Mangione
Ultima modifica:
Nel tardo pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti presso l’ospedale villa Betania per un uomo ferito. Si tratta di un 24enne, colpito al gluteo destro da un proiettile.
Era sotto casa, in via Il Flauto Magico (rione conocal). A esplodere alcuni proiettili, sconosciuti a bordo di un’auto.
La dinamica è ancora tutta da chiarire, le indagini sono in corso, a cura della Compagnia di Napoli Poggioreale.
Il 24enne,CLEMENTE Alfredo, nato a Napoli il 16.06.2001, è stato portato in codice rosso ma non è in pericolo di vita.

