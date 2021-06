Si torna a sparare a Napoli. Circa un’ora fa si è presentato presso il Cto di Napoli Federico Grasso, 45enne di Secondigliano, ferito alla gamba sinistra da due colpi di arma da fuoco. L’uomo ha dichiarato al drappello di essere stato vittima di una tentata rapina in Via Alfonso Ruta nel quartiere di Secondigliano. L’uomo non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Stella per accertare dinamica e identificare gli eventuali responsabili. Grasso vanta alcuni precedenti risalenti alla fine degli anni Novanta e non sarebbe legato ad alcun gruppo malavitoso.

