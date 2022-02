Silvio Berlusconi si sposa di nuovo, Marta Fascina ha 32 anni e risiede in provincia di Napoli

a torta con gli auguri per San Valentino, il bacio appassionato allo stadio dopo il gol del Monza, la passeggiata mano nella mano in riva al lago nel centro di Lecco: Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono più innamorati che mai e si godono la vita da “piccioncini”. Tanto che arrivano le voci di un possibile matrimonio. A rilanciarle è il quotidiano Libero, ripreso poi anche da Open: si parla di un “annuncio imminente” e di una “resistenza da parte dei figli di Veronica Lario”. L’attenzione si è subito concentrata sul tema dell’eredità milionaria di Silvio Berlusconi: i due già convivono, ma la convivenza non comporta diritti di successione, al contrario del matrimonio.

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferme ufficiali, si tratterebbero delle terze nozze per l’ex Cavaliere 85enne, dopo quelli con Carla Dall’Oglio e con Veronica Lario, appunto. Silvio Berlusconi e Marta Fascina, deputata 32enne di Forza Italia, si frequentano ormai da un paio d’anni: le prime foto insieme risalgono all’agosto del 2020, durante le vacanze in Sardegna. Il loro è un rapporto ormai conclamato nonostante tendano a mantenere riservatezza sul rapporto di coppia, fatta eccezione per qualche foto più ‘intima’ (poi prontamente cancellata) postata sul profilo social da Fascina.

Chi è Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi: risiede in provincia di Napoli

La 32enne è nata a Reggio Calabria ma è residente a Portici. Nata il 9 gennaio del 1990) alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati. Marta Fascina era nella lista di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina era stata inserita in due collegi: a Napoli nord figurava alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo. Nel collegio Napoli Sud veniva subito dopo Paolo Russo. Prima della sua elezione è stata Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. E’ laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma e come professione è “public relation specialist”.

Il Fatto Quotidiano successivamente nel luglio 2018 scriveva di lei: “Lady Marta frequenta assiduamente Palazzo Grazioli e gli aperitivi e le cene cui partecipano anche altre colleghe parlamentari”. E “nei giorni caldi della fiducia a Conte. A tavola c’erano Ghedini, Gianni Letta. Anche i due capigruppo parlamentari, Bernini e Gelmini, Gregorio Fontana e i più fidati collaboratori dell’ex premier, a cominciare da Licia Ronzulli. E dinnanzi agli sguardi interrogativi dei presenti, Silvio Berlusconi ha spiegato: “Marta è qui come premio per la sua attività pubblicistica”. Ossia gli articoli scritti sul Giornale.

La carriera politica

Nel 2018 è stata eletta nella Camera dei Deputati, ha inoltre lavorato come Press Officer and Public relation specialist nell’AC Milan. Secondo quanto svelato dal Fatto Quotidiano, già dal luglio del 2018, la Fascina frequentava Palazzo Grazioli. Partecipava a cene e aperitivi con altri politici di spicco. Oggi Marta Fascina è un deputato di Forza Italia, Segretario della IV Difesa della Camera dei deputati. E’ inoltre responsabile Sicurezza del Gruppo del suo partito. Molto riservata e lontana dai riflettori, la giovane politica è riuscita a conquistare Silvio Berlusconi.