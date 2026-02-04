PUBBLICITÀ
Sim intestate a persone inesistenti, scoperto il “re” delle schede fasulle a Napoli

Nicola Avolio
Migliaia di carte Sim intestate a persone inesistenti vendute online a suoi connazionali. Un 50enne originario del Bangladesh, residente a Napoli, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino per ricettazione.

L’indagato è titolare di una attività commerciale nel settore della telefonia mobile.

I militari hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro della Procura di Avellino sequestrando dispositivi di memoria contenenti file con migliaia di passaporti del Bangladesh scannerizzati, 3.500 carte Sim, 18.600 euro, 180 dollari Usa e 9.500 taka bangladesi.

Il fenomeno delle Sim intestate a soggetti inesistenti è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per rende particolarmente complessa l’identificazione di autori di reati.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

