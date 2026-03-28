PUBBLICITÀ

La donna si è presentata in caserma a Marigliano col bimbo di appena due anni denunciando un tentativo di rapimento del figlio.

Ai Carabinieri, in apparente stato di ansia, ha raccontato che poco prima, mentre si trovava a passeggio per corso Umberto a Marigliano, improvvisamente si è avvicinato uno sconosciuto che ha tentato di sottrargli con forza il piccolo che aveva nel passeggino.

PUBBLICITÀ

Simula il rapimento del figlio piccolo, poi confessa: “L’ho fatto per i like sui social”

L’azione però non si sarebbe concretizzata solo perché il bimbo era allacciato all’interno del passeggino. Fallito il tentativo, secondo il racconto della donna, il soggetto si allontanava di corsa facendo perdere le tracce.

Una volta in caserma per sporgere denuncia, la donna mostrava ai militari anche la tutina del bimbo con evidenti segni di lacerazione dovuti allo strappo causato dal tentativo di rapimento. A questo punto i militari al fine di accertare la dinamica dei fatti e l’identità dell’uomo, sentivano le versioni di alcuni proprietari dei negozi sul tratto di strada dove si sarebbe verificato l’episodio acquisendo le immagini delle telecamere pubbliche e private.

E proprio dalla visione dei filmati i Carabinieri hanno accertato che la donna aveva inventato tutto in quanto nessuno soggetto si era avvicinato al passeggino per il piccolo. Convocata in caserma dapprima confermava la sua versione ma alle incalzanti domande dei militari iniziava a piangere improvvisamente ammettendo poi di aver inventato il tutto per avere dei likes sui social.

A questo punto è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per simulazione di reato.