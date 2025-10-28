PUBBLICITÀ
Slittano i pagamenti delle pensioni di novembre per la festa di Ognissanti

Di Redazione Internapoli
Pensioni di aprile a Napoli e provincia, pubblicato il calendario dei pagamenti
Poste Italiane comunica che in tutti i 242 uffici postali della provincia di Napoli le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3. Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto
l’accredito.

I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi,
potranno prelevare in contanti dai 255 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.

Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, dove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.

Il calendario delle pensioni di novembre

Lunedì 3 novembre: cognomi A-B
Martedì 4 novembre: cognomi C-D
Mercoledì 5 novembre: cognomi E-K
Giovedì 6 novembre: cognomi L-O
Venerdì 7 novembre: cognomi P-R
Sabato 8 novembre (solo mattina): cognomi S-Z

 

Redazione Internapolihttps://internapoli.it

