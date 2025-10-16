PUBBLICITÀ
Parte da Napoli per spacciare soldi falsi, beccato alla Sagra della Castagna
Parte da Napoli per spacciare soldi falsi, beccato alla Sagra della Castagna

Movimentata serata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i Carabinieri della Stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della manifestazione. L’uomo aveva tentato di pagare alcuni prodotti alimentari con una banconota da 20 euro risultata palesemente contraffatta. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccarlo e di avviare una perquisizione nei dintorni dell’area della festa.

Poco distante, i militari hanno rinvenuto un sacchetto abbandonato contenente 650 euro in banconote false da 20 e 50 euro. Nella disponibilità del 41enne è stata trovata anche una somma di circa 700 euro, parte della quale autentica, che è stata sequestrata insieme al denaro contraffatto. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e sono state avviate le procedure per il foglio di via obbligatorio dal comune di Cassano Irpino. Le banconote sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

