Sonora sconfitta casalinga del Giugliano contro la capolista Catanzaro

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol (27’ Rizzo), Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella, Ceparano (46’ Di Dio), Felippe, Gladestony, Oyewale (65’ Poziello R.); Salvemini (78’ Felici), Piovaccari (65’ Sorrentino). A disposizione: Viscovo, Siamatas, Berman, Zullo, La Monica, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi. Allenatore: Di Napoli.

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Brighenti, Fazio, Gatti; Brignola, Sounas (72’ Biasci), Ghion (59’ Cinelli), Pontisso (85’ Welbeck), Vandeputte (46’ Tentardini); Curcio (59’ Cianci), Iemmello. A disposizione: Sala, Grimaldi, Martinelli, Scognamillo, Rolando, Verna, Katseris, Situm, Bombagi. Allenatore: Vivarini.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Marcatori: 6’ Gatti (C), 16’ Curcio (C), 74’ – 91’ Iemmello (C).

NOTE: Ammoniti: Rizzo (G), Rondinella (G), Fazio (C), Brighenti (C), Gladestony (G), Scognamiglio (G), C. Poziello (G). Angoli: 6-7. Recupero: 1’ pt.; 3’ st.

AVELLINO – Continua inarrestabile la marcia del Catanzaro che si impone sul Giugliano con la consueta valanga di gol. Zero a quattro il risultato finale del “Partenio-Lombardi”, con le reti di Gatti e Curcio nel primo tempo e doppietta del bomber Iemmello nella ripresa. Nell’intermezzo, qualche sprazzo gialloblu, soprattutto nella seconda frazione, che avrebbe potuto mitigare l’amarezza della pesante sconfitta.

Di Napoli opta per il consueto 3-5-2, proponendo in difesa Biasiol, subito sostituito da Rizzo dopo il dopo svantaggio, a centrocampo Ceparano e in attacco l’esperto Piovaccari al posto di Sorrentino. Dall’altra parte Vivarini, pur confermando il solito 3-5-2, lancia nella mischia sin dal primo minuto Gatti e Fazio in difesa, Pontisso e Brignola a centrocampo e Curcio in tandem con Iemmello in attacco.

Parte forte la capolista. Basta poco più di un quarto d’ora per schiodare il risultato e mettere in cassaforte la vittoria. Al 6’ le aquile giallorosse passano in vantaggio con un colpo di testa di Gatti su corner di Vandeputte e al 17′ raddoppiano con Curcio, sempre di testa, lesto a sfruttare un cross di Sounas. Dopo il doppio vantaggio Di Napoli rimodella l’assetto tattico, la squadra incomincia a proporre qualche giocata e al 37’ arriva, in contropiede, la prima occasione con il tiro di Salvemini deviato in angolo da Fulignati.

Nella ripresa ancora stesso copione. Il Catanzaro dopo 4’ minuti potrebbe triplicare con Curcio ma è attento Sassi, con l’aiuto della traversa, a deviare in angolo. Scampato il pericolo, il Giugliano incomincia a macinare gioco e a creare qualche pericolo alla difesa ospite. Al 60’ da calcio piazzato, Rizzo incoccia il palo a Fulignati battuto; poco dopo è Felippe a sparare a botta sicura da fuori incontrando però l’opposizione certa del numero uno giallorosso. Nel momento migliore dei gialloblu però arriva il terzo gol degli ospiti. E’ il 74′ quando un maldestro rinvio di Sassi offre a Iemmello il pallone del 3-0: il bomber giallorosso addomestica e poi scocca il colpo da biliardo mettendo la palla alle sue spalle. Passivo pesante per i tigrotti che pure nella ripresa si erano presentati bene in campo e con il cambio modulo erano riusciti ad esprimere un po’ più di qualità. Al 76’ su un colpo di testa di Raffaele Poziello è prima Fulignati, poi la traversa a dire l’ennesimo no al gol. Nel recupero poi l’ennesima topica difensiva dei gialloblu regala a Iemmello la gioia della doppietta e il gol del definitivo 4-0.

Con questa vittoria il Catanzaro eguaglia il record di vittorie (28) in campionato della Ternana, ed il record di punti detenuto da Ternana e Sud Tirolo (90). Per il Giugliano una sconfitta preventivabile, ma che lascia inalterate le speranze di salvezza tranquilla e forse di un posto nella griglia dei play off, visto i risultati arrivati dagli altri campi.