Ancora un’eccellenza nella sanità napoletana. Una giovane paziente di 14 anni è tornata a sentire grazie ad un intervento chirurgico innovativo eseguito all’ospedale Santobono di Napoli. La piccola paziente aveva perso l’udito a causa di un tumore al nervo acustico. L’impianto, attivato questa mattina, a distanza di circa un mese dall’intervento, nel centro Impianti Cocleari e Diagnostica Audiologica del Santobono.

Impiantato alla 14enne un elettrodo che traduce i suoni in impulsi elettrici e li invia al cervello. Come riportato dal sito FanPage, si tratta della prima operazione di questo tipo eseguita nel Centro Sud Italia. La 14enne, operata dal dottor Giuseppe Cinalli, direttore UOC di Neurochirurgia, coadiuvato dal dr. Antonio della Volpe, direttore della UOSD CRR Impianti Cocleari e Diagnostica Audiologica dell’Azienda Ospedaliera Pediatrica napoletana.

Dunque l’asportazione del tumore al nervo acustico aveva causato la perdita dell’udito. Per il ripristino della funzione, i medici hanno usato una tecnologica all’avanguardia: “Il neurochirurgo – si legge in una nota dell’Azienda Ospedaliera Pediatrica Santobono – Pausilipon – ha posizionato con precisione millimetrica a livello del tronco encefalico un elettrodo che ricevendo i suoni da un ricevitore/processore esterno, trasformandoli in impulsi elettrici, li invia alle aree corticali dedicate all’udito (Impianto al Tronco Encefalico, ABI). L’elevatissimo grado di precisione possibile grazie al monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio garantito dagli specialisti audiologi”.