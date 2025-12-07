PUBBLICITÀ
Sorpreso con Revolver e munizioni, 25enne arrestato ad Acerra

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.
Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina e relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Umberto Nobile, hanno notato un’autovettura che, alla loro vista si è allontanata velocemente; i poliziotti hanno raggiunto e sottoposto a controllo la vettura con a bordo il predetto trovando, occultata sotto il sedile del lato passeggero, una pistola Revolver cal 8 priva di matricola e rifornita con 9 proiettili.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

