Sorpreso mentre intasca una mazzetta, arrestato il capo gabinetto di Mastella

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Scossa politica e giudiziaria a Benevento, dove è stato arrestato in flagranza di reato Gennaro Santamaria, capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella. L’accusa è di concussione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a far scattare l’indagine è stata la denuncia di un geometra locale, che avrebbe subito pressioni e ostacoli burocratici per sbloccare alcune pratiche edilizie. In cambio, il dirigente avrebbe preteso una somma complessiva di 70mila euro.

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I carabinieri del comando provinciale hanno organizzato un’operazione sotto copertura: il professionista si è presentato all’incontro con microfono nascosto e ha consegnato una prima tranche di 4mila euro in contanti, precedentemente fotocopiati dagli investigatori. È proprio durante la consegna che è scattato il fermo.

Le successive perquisizioni nell’abitazione dell’indagato hanno portato al ritrovamento di circa 157mila euro in contanti, suddivisi in mazzette, oltre a orologi di pregio per un valore stimato intorno ai 100mila euro.

Il procuratore di Benevento Nicola D’Angelo ha chiarito che, allo stato, si tratterebbe di una responsabilità individuale: non emergerebbero infatti collegamenti con altri settori dell’amministrazione comunale.

Nel frattempo, il sindaco Mastella ha disposto la sospensione del dirigente, dichiarandosi “stupito” per quanto accaduto. Resta però alta la tensione politica, anche per il fatto che Santamaria era stato scelto personalmente dal primo cittadino.

Dalla Procura arriva infine un appello chiaro a cittadini e professionisti: denunciare sempre eventuali pressioni o richieste illecite, per contrastare fenomeni di corruzione e tutelare la legalità.