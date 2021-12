Sorteggi Europa League, il Napoli spera nella fortuna: 5 squadre da evitare

Lunedì 13 dicembre dalle ore 13, il sorteggio per i sedicesimi di Europa League. Bisognerà aspettare qualche giorno per conoscere l’avversario dello spareggio per continuare il cammino in Europa League. Barcellona, Borussia Dortmund, Sheriff, Lipsia, Porto, Zenit , Siviglia. C’è poi l’Atalanta, che però non possiamo incontrare perché l’unico paletto è quello della nazionalità. Il Napoli giocheràè prima in trasferta il 17 febbraio e la seconda in casa il 24 febbraio.

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, che coinvolge 16 squadre (tra cui Atalanta, Lazio e Napoli), si svolgerà presso la sede UEFA di Nyon lunedì 13 dicembre. Al sorteggio partecipano 16 squadre: le otto seconde classificate della fase a gironi di UEFA Europa League (teste di serie) e le otto terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League (non teste di serie). Le squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi. Ci saranno gare di andata e ritorno, con le teste di serie che disputeranno la gara di ritorno in casa. Le partite di andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno il 24 febbraio.

Teste di serie

Betis

Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiacos

Lazio

Braga

Dinamo Zagabria

Non teste di serie

Barcellona

Borussia Dortmund

Lipsia

Porto

Siviglia

Sheriff

Zenit

Atalanta

Le vincitrici degli otto spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa League agli ottavi di finale.

Vincitrici dei gironi

Bayer Leverkusen

Lione

Monaco

West Ham

Spartak Mosca

Eintracht

Stella Rossa

Galatasaray