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Sospetto caso di meningite a scuola a Napoli, scattano i protocolli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Sospetto caso di meningite a scuola a Napoli, scattano i protocolli
Sospetto caso di meningite a scuola a Napoli, scattano i protocolli
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Ore concitate e di grande caos presso l’IC Poerio C-Riviera di Napoli per un “potenziale caso di meningite” non confermato che avrebbe mandato in tilt i genitori della scuola dell’infanzia e della primaria.

Al momento l’unica comunicazione che arriva dal dirigente scolastico è di restare in attesa di eventuali protocolli e di indicazioni che potrebbero arrivare dall’Asl Napoli 1 perché al momento c’è solo una comunicazione informale.

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La scuola, così come da nota ufficiale, fa sapere di aver effettuato operazioni di pulizia e sanificazione dei servizi igienici e degli spazi comuni all’interno dell’istituto. Intanto, in attesa di informazioni chiare, in molti hanno deciso autonomamente di non portare i piccoli a scuola.

Bimbo contagiato dall’epatite a scuola ad Orta di Atella, attivato tracciamento dei contatti

Un bimbo della scuola primaria di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è stato contagiato dal virus dell’Epatite A. A confermarlo è stato il sindaco del comune casertano, Antonino Santillo, che ha spiegato che l’Asl ha attivato il tracciamento dei contatti per individuare eventuali altre persone contagiate dal virus Hav: 20 famiglie identificate.

“Un caso di Epatite A – scrive il primo cittadino sul suo profilo social il 16 aprile – è stato confermato in un alunno della nostra scuola primaria. Una situazione che merita attenzione, ma non paura. Fin dal primo momento del sospetto, il Comune, la scuola, il pediatra e l’Asl hanno lavorato insieme, seguendo con precisione il protocollo previsto per questi casi”. “L’indagine epidemiologica condotta dall’ASL – aggiunge – ha accertato che si tratta di un “caso secondario” di origine familiare: il contagio non è avvenuto in ambito scolastico. Una notizia che ridimensiona ulteriormente i motivi di allarme”.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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