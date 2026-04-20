Sospetto caso di meningite a scuola a Napoli, scattano i protocolli

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Ore concitate e di grande caos presso l’IC Poerio C-Riviera di Napoli per un “potenziale caso di meningite” non confermato che avrebbe mandato in tilt i genitori della scuola dell’infanzia e della primaria.

Al momento l’unica comunicazione che arriva dal dirigente scolastico è di restare in attesa di eventuali protocolli e di indicazioni che potrebbero arrivare dall’Asl Napoli 1 perché al momento c’è solo una comunicazione informale.

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La scuola, così come da nota ufficiale, fa sapere di aver effettuato operazioni di pulizia e sanificazione dei servizi igienici e degli spazi comuni all’interno dell’istituto. Intanto, in attesa di informazioni chiare, in molti hanno deciso autonomamente di non portare i piccoli a scuola.

Bimbo contagiato dall’epatite a scuola ad Orta di Atella, attivato tracciamento dei contatti

Un bimbo della scuola primaria di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è stato contagiato dal virus dell’Epatite A. A confermarlo è stato il sindaco del comune casertano, Antonino Santillo, che ha spiegato che l’Asl ha attivato il tracciamento dei contatti per individuare eventuali altre persone contagiate dal virus Hav: 20 famiglie identificate.

“Un caso di Epatite A – scrive il primo cittadino sul suo profilo social il 16 aprile – è stato confermato in un alunno della nostra scuola primaria. Una situazione che merita attenzione, ma non paura. Fin dal primo momento del sospetto, il Comune, la scuola, il pediatra e l’Asl hanno lavorato insieme, seguendo con precisione il protocollo previsto per questi casi”. “L’indagine epidemiologica condotta dall’ASL – aggiunge – ha accertato che si tratta di un “caso secondario” di origine familiare: il contagio non è avvenuto in ambito scolastico. Una notizia che ridimensiona ulteriormente i motivi di allarme”.