Sospiro di sollievo a Marano e Giugliano, Sabatino Di Costanzo è stato ritrovato

Dopo giorni di forte preoccupazione, si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Sabatino Di Costanzo, 37 anni, originario di Marano, di cui si erano perse le tracce lo scorso 30 gennaio a Tenerife, dove vive e lavora da alcuni anni come piastrellista.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe perso il telefono cellulare e, in seguito a un episodio febbrile, sarebbe stato accolto e assistito da una donna del posto. Grazie al suo aiuto, Sabatino è riuscito a ristabilire i contatti con i familiari, rassicurandoli sulle proprie condizioni di salute.

La scomparsa aveva spinto la famiglia a presentare denuncia anche alle autorità italiane, temendo per la sua incolumità. Dopo il ritrovamento, i parenti hanno espresso sollievo e gratitudine, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla diffusione dell’appello e permettendo di chiudere positivamente una vicenda che aveva destato grande apprensione.