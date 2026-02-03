PUBBLICITÀ
HomeCronacaSospiro di sollievo a Marano e Giugliano, Sabatino Di Costanzo è stato...
CronacaCronaca locale

Sospiro di sollievo a Marano e Giugliano, Sabatino Di Costanzo è stato ritrovato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Sospiro di sollievo a Marano e Giugliano, Sabatino Di Costanzo è stato ritrovato
Sospiro di sollievo a Marano e Giugliano, Sabatino Di Costanzo è stato ritrovato
PUBBLICITÀ

Dopo giorni di forte preoccupazione, si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Sabatino Di Costanzo, 37 anni, originario di Marano, di cui si erano perse le tracce lo scorso 30 gennaio a Tenerife, dove vive e lavora da alcuni anni come piastrellista.

Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe perso il telefono cellulare e, in seguito a un episodio febbrile, sarebbe stato accolto e assistito da una donna del posto. Grazie al suo aiuto, Sabatino è riuscito a ristabilire i contatti con i familiari, rassicurandoli sulle proprie condizioni di salute.

PUBBLICITÀ

La scomparsa aveva spinto la famiglia a presentare denuncia anche alle autorità italiane, temendo per la sua incolumità. Dopo il ritrovamento, i parenti hanno espresso sollievo e gratitudine, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito alla diffusione dell’appello e permettendo di chiudere positivamente una vicenda che aveva destato grande apprensione.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati