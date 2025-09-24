PUBBLICITÀ
Spaccano il vetro dell’auto e rubano gli zaini con iPad e contanti, vittima denuncia ma riceve l’amara sorpresa

Di Nicola Avolio
Vergognoso furto all’esterno dell’outlet a Marcianise. Stando alla denuncia del giovane, vittima assieme alla sua fidanzata di quanto accaduto, i due avevano parcheggiato l’auto all’esterno del negozio e, al loro ritorno, hanno trovato uno dei vetri dell’auto infranto.

Ma le sorprese non sono finite qui: all’interno dell’auto c’erano uno zaino con indumenti sportivi, appartenente al ragazzo, e un altro zaino contenente un iPad e 120 euro in contanti, appartenente alla ragazza. Ovviamente entrambi portati via dai malviventi.

Grazie al sistema di localizzazione dell’iPad, i due giovani sono riusciti a risalire al luogo dove la refurtiva era stata portata, ossia in un campo rom di Giugliano, dove tra l’altro è stata scoperta una vettura rubata e vandalizzata, probabilmente dalla stessa banda responsabile del furto dell’iPad e degli zaini appartenenti ai due ragazzi.

“Ho contattato la polizia, che mi ha consigliato di presentare la denuncia quanto prima. Cosa che ho fatto, ho parlato tutto il pomeriggio con le forze dell’ordine perché so dov’è l’iPad, all’interno dello zaino: si trova in un campo rom di Giugliano, ma è stato triste sapere che non si può fare nulla”, le parole del giovane. Che poi ha continuato: “E’ follia che ciò non si possa recuperare”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

