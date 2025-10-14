PUBBLICITÀ
Spaccio all'esterno dell'ospedale di Giugliano, condanna soft per 51enne di Giugliano
Spaccio all’esterno dell’ospedale di Giugliano, condanna soft per 51enne di Giugliano

Antonio Mangione
Carmine Pezzurro 51enne di Mugnano era stato arrestato dai Carabinieri di Villaricca perché beccato in flagranza di reato mentre cedeva dosi di cocaina a due acquirenti, a bordo della propria Fiat Idea nei pressi dell’ospedale di Giugliano. A seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano rinvenute 21 dosi di cocaina nascoste in un nascondiglio artigianale all’interno della vettura.

Processato con il rito abbreviato, il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo l’arringa dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha riconosciuto l’ipotesi lieve di “piccolo spaccio” e condannato l’uomo a due anni di reclusione, a fronte della richiesta di condanna pari a tre anni e sei mesi invece chiesta dalla Procura della Repubblica. L’uomo si trova agli arresti domiciliari e vedrà la pena abbatta ad un anno e otto mesi se deciderà di non impugnare la sentenza grazie alla Legge Cartabia.

Il fatto

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno colto l’uomo nel momento in cui stava effettuando la cessione della droga. Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate 21 dosi di cocaina già pronte per la vendita. Uno degli acquirenti ha confermato agli investigatori di aver appena acquistato la sostanza stupefacente da Pezzurro.

