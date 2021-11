Spaccio di droga fuori la Circumvesuviana, 3 arresti e sequestro da 1,9 kg. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato, nei pressi della stazione della Circumvesuviana “Casilli” in via Torricelli a San Giuseppe Vesuviano, tre uomini che stavano scambiando qualcosa con due persone in cambio di denaro.

DROGA, 3 ARRESTI

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando gli spacciatori in possesso di una bustina di marijuana del peso di circa 40 grammi e di 32 euro mentre, nell’abitazione di uno dei tre, hanno rinvenuto 19 panetti di hashish del peso di circa 1,9 kg. F.H., di 35 anni, A.Y. e R.M., di 26 anni, tutti cittadini marocchini, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.