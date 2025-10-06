PUBBLICITÀ

Non ha esitato a trasformare uno dei luoghi più simbolici e affollati del centro storico di Napoli in un mercato della droga.

Incurante delle decine di turisti e famiglie con bambini che affollavano il chiostro di Santa Chiara, Rosaria Criscuolo, 43enne del Pallonetto di Santa Lucia, ha condotto la sua attività di spaccio a cielo aperto.

Spaccio in pieno giorno tra i turisti ai Decumani, arrestata 43enne del “Pallonetto”

Il blitz è scattato intorno alle 17, orario sempre molto affollato da cittadini e turisti. La presenza della donna, però, non è sfuggita all’occhio esperto di due poliziotti in moto, che ne hanno notato subito l’atteggiamento nervoso e sospetto.

Pochi istanti dopo, l’azione: sotto gli occhi di tutti, la donna ha estratto dalla tasca qualcosa e l’ha ceduta a un giovane acquirente, sedutosi accanto a lei con nonchalance.

Gli agenti sono intervenuti con decisione. La 43enne, resasi conto di essere al centro della retata, ha tentato la fuga, ma la sua corsa disperata è durata lo spazio di pochi secondi. Mentre il cliente riusciva a dileguarsi tra i vicoli dei Decumani, la donna è stata bloccata e sottoposta a controllo.

Dalle sue tasche sono emerse sette dosi di cocaina, pronte per il mercato. Per Rosaria Criscuolo è scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

Agli investigatori della Polizia di Stato la donna ha raccontato di essersi rifornita nella zona di Porta Nolana con l’espressa intenzione di rivendere la cocaina nell’area di Santa Chiara, sfruttando l’anonimato della folla. Un piano criminale che riporta la luce un passato già pesante. Rosaria Criscuolo, infatti, era già finita in manette nel marzo 2017, insieme a una complice, con l’accusa di rapina.

Dopo le formalità di rito, la 43enne è stata condotta ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, fissato per questa mattina.