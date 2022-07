Spaccio tra i cespugli in via Mugnano-Giugliano, condanna light per un 30enne

Vittorio Iovine, classe ’92, residente in Via Mugnano Giugliano, è stato condannato dal Giudice Luigi Montariello del Tribunale di Napoli Nord. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione, il Giudice invece, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha riqualificato il fatto in quinto comma dell’articolo 73 e ha condannato Iovine alla pena di 8 mesi di reclusione.

Il fatto

I militari dell’arma di Giugliano e hanno tratto in arresto, per detenzione di droga a fini di spaccio Vittorio Iovine, residente a Mugnano di Napoli.

L’uomo è stato notato mentre era in via Mugnano-Giugliano a frugare tra i cespugli. Improvvisamente ha tirato fuori una busta di cellophane che conteneva della droga. Quando si è accorto dei Carabinieri ormai era troppo tardi. Ha anche provato a gettare via il pacco ma non ha fatto in tempo.

All’interno della busta c’erano 84 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. Addosso aveva 175 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare. Il giovane è stato tratto in arresto ed è stato ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio. La droga è stata posta a sequestro, convalidato dal Pubblico Ministero Dott. Josè Criscuolo, che ha chiesto la misura cautelare per l’arrestato.