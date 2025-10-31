PUBBLICITÀ
"Spalletti ha vinto in club piccoli e medi", il dg della Juve Comolli fa infuriare i tifosi del Napoli

Nicola Avolio
Nicola Avolio
"Spalletti ha vinto in club piccoli e medi", il dg della Juve Comolli fa infuriare i tifosi del Napoli
Durante la conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, il direttore generale Damien Comolli ha attirato l’attenzione per una gaffe che non è passata inosservata, soprattutto sui social.

Nel presentare il tecnico, infatti, il dirigente francese ha parlato dei suoi successi ottenuti “in piccoli e medi club”, citando anche le vittorie di trofei nazionali e internazionali. Un’espressione che ha fatto storcere il naso a molti, considerando che tra le squadre allenate da Spalletti figurano società di primo piano come Napoli, Roma e Inter.

“Spalletti ha vinto in club piccoli e medi”, il Dg della Juve Comolli fa infuriare i tifosi del Napoli

Di seguito le sue parole: “Siamo lieti di annunciare Luciano per diverse ragione. Un grande esperto di calcio italiano e sapete qual è stata la sua carriera, la sua capacità di essere successo in piccoli, medi club e con grandi trofei. Tutto questo definisce Luciano, è la persona che può portare avanti il brand calcio. Abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione con opzione per prolungare. CI sono dei contratti che devono essere rispettati, c’è un accordo che abbiamo discusso con Luciano. C’è l’opzione per estendere, un accordo che abbiamo con lui e potenzialmente la vediamo a lungo termine. Come siamo giunti qui? Abbiamo visto che in passato come gioca la squadra è qualcosa di importante per lui e per questo abbiamo fatto questa scelta, io Chiellini e Modesto. Siamo in dialogo costante con la proprietà. Sentivamo che la squadra avesse bisogno di un nuovo mister e noi tre abbiamo deciso che Spalletti fosse il candidato perfetto. Tutti e tre e la proprietà siamo stati allineati e questo è di assoluta importanza. Non c’è neanche un centimetro di distanza tra noi”.

Spalletti: “Dichiarazioni sul Napoli manipolate, da parte mia non cambia nulla”

 

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

