Napoli. Tifosa paga il conto in pizzeria a Spalletti, la reazione dell’allenatore sorprende tutti

Terminata la prima parte di stagione, Luciano Spalletti si gode il meritato riposo. Una prima parte di stagione condotta in maniera eccezionale dal Napoli, e che ha regalato un clima di festa che l’allenatore toscano vuole godersi e, assieme a lui, i tifosi napoletani.

SPALLETTI IN UNA PIZZERIA AL VOMERO, FOTO E AUTOGRAFI CON I TIFOSI

Nei giorni scorsi Spalletti è stato avvistato nella storica pizzeria “Gorizia”, al Vomero, e non è mancato dal rendersi disponibile per foto, chiacchiere e autografi con i tifosi. L’entusiasmo in casa Napoli è papabile e il tecnico azzurro è senza dubbio consapevole del grande momento di gioia che sta regalando ai supporter partenopei.

IL GESTO DI UNA TIFOSA IN PIZZERIA

Al termine del pranzo Spalletti, recatosi alla cassa per pagare il conto, ha scoperto che una tifosa aveva già pagato per lui. Gesto che però l’allenatore ha rifiutato, insistendo affinché fossero restituiti i soldi alla tifosa per poter pagare il conto di tasca propria.

Spalletti ha poi avvicinato la tifosa, l’ha ringraziata e ha scambiato alcune battute durante le quali non sono mancati sorrisi, autografi personalizzati e foto.