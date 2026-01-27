PUBBLICITÀ
HomeSportSpalletti risponde a Conte: "Le sue parole? Credevo fosse Intelligenza Artificiale"
Sport

Spalletti risponde a Conte: “Le sue parole? Credevo fosse Intelligenza Artificiale”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Spalletti risponde a Conte:
Spalletti risponde a Conte: "Le sue parole? Credevo fosse Intelligenza Artificiale"
PUBBLICITÀ

È arrivata la risposta del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo le polemiche sullo scambio di battute a distanza con l’allenatore del Napoli, Antonio Conte. Tutto è nato nel post-gara della sfida di domenica allo Stadium, quando in conferenza stampa il bianconero definì “ex campioni d’Italia” la formazione partenopea e invece, in zona mista – come pubblicato sui social dallo stesso Spalletti – ha in qualche modo corretto il tiro parlando “dei meglio di tutti, dei campioni d’Italia”.

“Se ci ha definito ex campioni d’Italia è un’uscita infelice perché abbiamo ancora lo scudetto sul petto, ci vuole rispetto” l’accusa arrivata da Napoli da Antonio Conte. Spalletti, invece, ha replicato con una battuta: “Pensavo fosse intelligenza artificiale – dichiara da Montecarlo alla vigilia della sfida contro il Monaco – e spererei che in Champions si abbiano dei temi diversi, dei temi da Champions”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati