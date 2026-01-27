Spalletti risponde a Conte: “Le sue parole? Credevo fosse Intelligenza Artificiale”

PUBBLICITÀ

È arrivata la risposta del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, dopo le polemiche sullo scambio di battute a distanza con l’allenatore del Napoli, Antonio Conte. Tutto è nato nel post-gara della sfida di domenica allo Stadium, quando in conferenza stampa il bianconero definì “ex campioni d’Italia” la formazione partenopea e invece, in zona mista – come pubblicato sui social dallo stesso Spalletti – ha in qualche modo corretto il tiro parlando “dei meglio di tutti, dei campioni d’Italia”.

“Se ci ha definito ex campioni d’Italia è un’uscita infelice perché abbiamo ancora lo scudetto sul petto, ci vuole rispetto” l’accusa arrivata da Napoli da Antonio Conte. Spalletti, invece, ha replicato con una battuta: “Pensavo fosse intelligenza artificiale – dichiara da Montecarlo alla vigilia della sfida contro il Monaco – e spererei che in Champions si abbiano dei temi diversi, dei temi da Champions”.

