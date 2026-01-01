PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaSpari durante il veglione di Capodanno, un ferito a Giugliano
Senza categoria

Spari durante il veglione di Capodanno, un ferito a Giugliano

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Festeggiamenti decisamente degenerati questa notte a Giugliano dove un uomo di 54 anni è stato ferito a colpi di pistola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo tutto è iniziato con una chiamata alla centrale operativa proveniente da un ristorante in via Madonna del Pantano.
Nel corso della cena sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, continuata anche all’esterno del locale. Uno dei contendenti, durante la lite, avrebbe estratto una pistola e sparato ad un 54enne all’addome e alla coscia. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata portata all’ospedale di Pozzuoli, non in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica e identificare chi ha partecipato.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati