Spari nella notte a Casavatore, trovati sette bossoli

Paura nella tarda serata di ieri in via Giambattista Vico, a Casavatore, dove intorno alle 23 alcuni residenti hanno segnalato colpi d’arma da fuoco provenienti da un’area parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria, allertati dal 112.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato sette bossoli calibro 380 sparsi sull’asfalto. Al momento non risultano feriti né danni a cose o persone, ma restano da chiarire le circostanze esatte del fatto.

Le indagini sono in corso: gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire l’accaduto. Non si esclude alcuna pista, dal gesto intimidatorio al tentativo di dimostrazione di forza da parte di gruppi criminali.

