Spari nella notte ad Acerra, gambizzati due ventenni

Nella scorsa notte, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due giovani, rispettivamente classe 2003 e 2001, giunti con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori.
I due risultano attualmente ricoverati e non sarebbero in pericolo di vita.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica, i ferimenti sarebbero avvenuti nel centro cittadino di Acerra, dove i giovani sarebbero stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco esplosi da alcuni soggetti giunti a bordo di due ciclomotori.
La dinamica dell’accaduto è tuttora in corso di ricostruzione da parte della locale Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, che proseguono nelle indagini.