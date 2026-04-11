HomeCronacaSpari nella notte ad Acerra, gambizzati due ventenni
CronacaCronaca locale

Spari nella notte ad Acerra, gambizzati due ventenni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Spari nella notte ad Acerra, gambizzati due ventenni
Spari nella notte ad Acerra, gambizzati due ventenni
PUBBLICITÀ

Nella scorsa notte, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due giovani, rispettivamente classe 2003 e 2001, giunti con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori.

I due risultano attualmente ricoverati e non sarebbero in pericolo di vita.

PUBBLICITÀ

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica, i ferimenti sarebbero avvenuti nel centro cittadino di Acerra, dove i giovani sarebbero stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco esplosi da alcuni soggetti giunti a bordo di due ciclomotori.

La dinamica dell’accaduto è tuttora in corso di ricostruzione da parte della locale Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, che proseguono nelle indagini.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ