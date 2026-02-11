Gambizzato in piazza ad Acerra, identificata la vittima del raid

PUBBLICITÀ

La polizia sta indagando sulla gambizzazione di Giovanni Tufano che è avvenuta in piazza San Pietro ad Acerra. Martedì il 72enne pregiudicato ha riferito di essere stata avvicinato da alcuni sconosciuti che gli hanno esploso contro dei colpi di pistola ferendolo alle gambe: l’uomo stava comprando le sigarette. La vittima è stata portata alla vicina Clinica dei Fiori dove è stato medicato, Tufano non è in pericolo di vita.

Gli altri raid armati

Martedì notte i carabinieri della sezione radiomobile e della compagnia Stella sono intervenuti in vico Pergola Sant’Antonio Abate per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Numerosi i proiettili esplosi, 3 sono finiti nel soffitto dell’abitazione di una 32enne a Barra. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

Lunedì alle 22:10 i Carabinieri intervengono a via Pomintella per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso due colpi d’arma da fuoco per poi fuggire. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento a Somma Vesuviana.